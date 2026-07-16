Ранковий удар по Одесі: фото наслідків російської атаки

Наслідки удару по навчальному закладу. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська зранку 16 липня вчергове атакували Одесу. Під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад, а також будівлі поруч. Інформацію про наслідки ще уточнюють.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували руйнації після російського обстрілу.

Ранкова атака

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 05:54. Перед цим Повітряні сили попередили про баражуючий боєприпас "Бандероль", який рухався з акваторії Чорного моря у бік Одеси. Уже за кілька хвилин військові повідомили, що ціль змінила напрямок на Чорноморськ, однак о 05:59 в Одесі пролунав вибух.

Вікна заклеєні плівкою. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару

Унаслідок ранкової атаки пошкоджено дах навчального закладу та вибито скління в будівлі. Також відомо, що постраждала теріторія однієї із АЗС. Про поранених інформація не надходила.

Сміття в кабінеті. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

На фасадах видно сліди від уламків, вибиті шибки та понівечені віконні рами. Частину вікон уже закрили тимчасовою захисною плівкою.

Пошкодження в кабінеті. Фото: Новини.LIVE

Комунальник розбирає завали. Фото: Новини.LIVE

У приміщенні навчального закладу вибито вікна, обвалилася підвісна стеля, а підлога засипана уламками скла, штукатурки, документами та пошкодженими меблями. На сходах також лежить розбите скло.

Наслідки атаки на навчальний заклад. Фото: Новини.LIVE

Скло на сходах. Фото: Новини.LIVE

Триває прибирання

На місці працюють комунальники та рятувальники. Вони прибирають уламки, гілки й будівельне сміття, розчищають тротуари та допомагають ліквідовувати наслідки удару всередині пошкоджених будівель.

Комунальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Комунальники прибирають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Знак на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти вдень та ввечері, 14 липня, атакували Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено корабель з іноземцями та підприємство.