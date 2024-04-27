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Реконструкція дитсадка на Одещині за 147 мільйонів — тендер провели без аукціону

27 квітня 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Реконструкція дитсадка на Одещині за 147 мільйонів — тендер провели без аукціону
Група в дитячому садку в Раухівці. Фото: скриншот з відео
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Раухівська селищна рада Березівського району четверте оголосила тендер для реконструкції дитсадка за понад 147 мільйонів гривень. На цей раз вирішили віддати підряд без аукціону. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Реконструкція дитсадка на Одещині за 147 мільйонів — тендер провели без аукціону - фото 1
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

За даними системи електронних закупівель тендер відбувся у форматі єдиних торгів з особливостями. Учасником стала компанія "Донстрой". За даними YouControl, вона була зареєстрована у 1998 році області у Луганській області. Власником компанії є Олексій Котляревський, зареєстрований в Донецьку. Вартість реконструкції садочка становитиме 147 мільйонів 378 тисяч 595 гривень. Важливо відзначити, що цей аукціон був скасований тричі. Перший раз це сталося через відсутність пропозицій, а двічі — через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Що планують зробити

  • мурування стін;
  • заливка фундаменту;
  • встановлення сходів та опорних конструкцій;
  • реконструкція покрівлі;
  • встановлення вікон та дверей;
  • фарбування помешкання;
  • встановлення меблів та сантехніки;
  • проведення комунікацій.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.

Раніше ми писали, що в Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.

Також в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 млн грн. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів. 

Одеса
тендер
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