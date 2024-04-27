Реконструкция детсада на Одесчине за 147 миллионов — тендер провели без аукциона

Группа в детском саду в Рауховке. Фото: скриншот с видео

Рауховский поселковый совет Березовского района четвертый объявил тендер для реконструкции детсада за более 147 миллионов гривен. В этот раз решили отдать подряд без аукциона.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным системы электронных закупок, тендер состоялся в формате единых торгов с особенностями. Участником стала компания "Донстрой". По данным YouControl, она была зарегистрирована в 1998 году области в Луганской области. Владельцем компании является Алексей Котляревский, зарегистрированный в Донецке. Стоимость реконструкции сада будет составлять 147 миллионов 378 тысяч 595 гривен. Важно отметить, что этот аукцион был упразднен трижды. Первый раз это произошло из-за отсутствия предложений, а дважды — из-за сокращения расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

Что планируют сделать

кладка стен;

заливка фундамента;

установка лестниц и опорных конструкций;

реконструкция кровли;

установка окон и дверей;

окрашивание квартир;

установка мебели и сантехники;

проведение коммуникаций.

Другие тендеры в Одесской области

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