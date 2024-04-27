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Реконструкция детсада на Одесчине за 147 миллионов — тендер провели без аукциона

27 апреля 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Реконструкция детсада на Одесчине за 147 миллионов — тендер провели без аукциона
Группа в детском саду в Рауховке. Фото: скриншот с видео
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Рауховский поселковый совет Березовского района четвертый объявил тендер для реконструкции детсада за более 147 миллионов гривен. В этот раз решили отдать подряд без аукциона.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным системы электронных закупок, тендер состоялся в формате единых торгов с особенностями. Участником стала компания "Донстрой". По данным YouControl, она была зарегистрирована в 1998 году области в Луганской области. Владельцем компании является Алексей Котляревский, зарегистрированный в Донецке. Стоимость реконструкции сада будет составлять 147 миллионов 378 тысяч 595 гривен. Важно отметить, что этот аукцион был упразднен трижды. Первый раз это произошло из-за отсутствия предложений, а дважды — из-за сокращения расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

Что планируют сделать

  • кладка стен;
  • заливка фундамента;
  • установка лестниц и опорных конструкций;
  • реконструкция кровли;
  • установка окон и дверей;
  • окрашивание квартир;
  • установка мебели и сантехники;
  • проведение коммуникаций.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе планируется организовать модульный городок в Малиновском районе города. В общей сложности на работы планируют потратить более двадцати восьми миллионов гривен из госбюджета.

Ранее мы писали, что в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея вместе с начальной школой и гимназией. В настоящее время на работы хотят выделить более 99 миллионов гривен.

Также в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 млн грн. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
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