Ремонт доріг в Одесі: перелік вулиць, де працює спецтехніка

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

В Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

пров. Газовий — очищення колектору;

Хаджибейська дорога — очищення лотків і канав.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи в Одесі. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

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На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

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