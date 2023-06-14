Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ремонт доріг в Одесі: перелік вулиць, де працює спецтехніка arrow

Ремонт доріг в Одесі: перелік вулиць, де працює спецтехніка

14 червня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонт доріг в Одесі: перелік вулиць, де працює спецтехніка
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • пров. Газовий — очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків і канав. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Ремонтні роботи  в Одесі. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи  в Одесі. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим  рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB