Ремонт дорог в Одессе: перечень улиц, где работает спецтехника

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

В Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

пров. Газовый — очистка коллектора;

Хаджибейская дорога — очищение лотков и канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы в Ивано-Франковске. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

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