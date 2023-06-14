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Ремонт дорог в Одессе: перечень улиц, где работает спецтехника

14 июня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонт дорог в Одессе: перечень улиц, где работает спецтехника
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • пров. Газовый — очистка коллектора;
  • Хаджибейская дорога — очищение лотков и канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы в Ивано-Франковске. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги запретили.

На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеско.

Суд отменил тарифы на парковку, принятые в прошлом году решением исполнительного комитета. Речь идет об установлении цены в час в размере 20 гривен.

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