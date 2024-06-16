На Одещині відремонтують меморіал пам'яті: скільки коштуватимуть роботи

Меморіал пам'яті на Одещині. Фото ілюстративне: facebook

Доброславська селищна рада оголосила тендер на капітальний ремонт меморіалу пам’яті Героїв України. Загальна вартість проєкту становить понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендера

Закупівлю оголосили був оголошений 12 червня, проте кінцевий строк подання пропозицій призначений на 27 число поточного місяця. Строк виконання робіт — 30 днів, або не пізніше ніж кінець поточного року. Загальна сума закупівлі — 1 383 000 грн, кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Що планують зробити

Зазначимо, що у закупівлі не указано, який саме меморіал відремонтують, а в селищі Доброслав їх аж два: пам’ятний знак бійцям 28-ї окремої механізованої бригади та меморіал "Кіборгам" Донецького аеропорту. Основні роботи, які будуть виконані в рамках проєкту, містять:

Підготовчі роботи: улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина до 250 мм), розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками та екскаваторами, планування площ.

Установлення бетонних елементів: монтаж бетонних поребриків, бортових каменів, готування важкого бетону (клас В15) та армування шарів покриття геотекстилем.

Облаштування тротуарів: улаштування основи тротуарів зі щебенево-піщаної суміші (товщина шару 12 см), покриття з фігурних елементів мощення.

Будівельні роботи: копання ям вручну, улаштування залізобетонних фундаментів, монтаж дрібних металоконструкцій.

Електромонтажні роботи: прокладання кабелів, монтаж сталевих та вініпластових труб для електропроводки, установлення освітлювальних щитків, вимикачів, світильників для люмінесцентних ламп.

Доброустрій території: установлення лав та урн.



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Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.