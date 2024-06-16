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Ремонт меморіалу пам’яті на Одещині коштуватиме понад мільйон гривень

16 червня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині відремонтують меморіал пам'яті: скільки коштуватимуть роботи
Меморіал пам'яті на Одещині. Фото ілюстративне: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Доброславська селищна рада оголосила тендер на капітальний ремонт меморіалу пам’яті Героїв України. Загальна вартість проєкту становить понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендера

Закупівлю оголосили був оголошений 12 червня, проте кінцевий строк подання пропозицій призначений на 27 число поточного місяця.  Строк виконання робіт — 30 днів, або не пізніше ніж кінець поточного року. Загальна сума закупівлі — 1 383 000 грн, кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Що планують зробити

Зазначимо, що у закупівлі не указано, який саме меморіал відремонтують, а в селищі Доброслав їх аж два: пам’ятний знак бійцям 28-ї окремої механізованої бригади та меморіал "Кіборгам" Донецького аеропорту. Основні роботи, які будуть виконані в рамках проєкту, містять:

  • Підготовчі роботи: улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина до 250 мм), розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками та екскаваторами, планування площ.
  • Установлення бетонних елементів: монтаж бетонних поребриків, бортових каменів, готування важкого бетону (клас В15) та армування шарів покриття геотекстилем.
  • Облаштування тротуарів: улаштування основи тротуарів зі щебенево-піщаної суміші (товщина шару 12 см), покриття з фігурних елементів мощення.
  • Будівельні роботи: копання ям вручну, улаштування залізобетонних фундаментів, монтаж дрібних металоконструкцій.
  • Електромонтажні роботи: прокладання кабелів, монтаж сталевих та вініпластових труб для електропроводки, установлення освітлювальних щитків, вимикачів, світильників для люмінесцентних ламп.
  • Доброустрій території: установлення лав та урн.
     

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт школи №61. Роботи оцінили у понад 120 мільйонів гривень.

Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.

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Одеська область
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