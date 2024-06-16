В Одесской области отремонтируют мемориал памяти: сколько будут стоить работы

Мемориал памяти в Одесской области. Фото иллюстративный: facebook

Доброславский поссовет объявил тендер на капитальный ремонт мемориала памяти Героев Украины. Общая стоимость проекта составляет более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Закупка была опубликована 12 июня, однако конечный срок подачи предложений назначен на 27 число текущего месяца. Срок выполнения работ — 30 дней, или не позднее конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 383 000 грн, средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

Отметим, что в закупке не указано, какой именно мемориал отремонтируют, а в поселке Доброслав их аж два: памятный знак бойцам 28-й отдельной механизированной бригады и мемориал "Киборгам" Донецкого аэропорта. Основные работы, которые будут выполнены в рамках проекта, содержат:

Подготовительные работы: устройство дорожных корыт полукорытого профиля вручную (глубина до 250 мм), разработка грунта вручную с перемещением ручными тележками и экскаваторами, планировка площадей.

Установка бетонных элементов: монтаж бетонных поребриков, бортовых камней, приготовление тяжелого бетона (класс В15) и армирование слоев покрытия геотекстилем.

Устройство тротуаров: устройство основания тротуаров из щебеночно-песчаной смеси (толщина слоя 12 см), покрытие из фигурных элементов мощения.

Строительные работы: копание ям вручную, устройство железобетонных фундаментов, монтаж мелких металлоконструкций.

Электромонтажные работы: прокладка кабелей, монтаж стальных и винипластовых труб для электропроводки, установка осветительных щитков, выключателей, светильников для люминесцентных ламп.

Доброустройство территории: установка скамеек и урн.

Другие тендеры в Одесской области

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Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт школы №61. Работы оценили более чем в 120 миллионов гривен.

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