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Ремонт мемориала памяти в Одесской области будет стоить более миллиона гривен

16 июня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области отремонтируют мемориал памяти: сколько будут стоить работы
Мемориал памяти в Одесской области. Фото иллюстративный: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Доброславский поссовет объявил тендер на капитальный ремонт мемориала памяти Героев Украины. Общая стоимость проекта составляет более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Закупка была опубликована 12 июня, однако конечный срок подачи предложений назначен на 27 число текущего месяца. Срок выполнения работ — 30 дней, или не позднее конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 383 000 грн, средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

Отметим, что в закупке не указано, какой именно мемориал отремонтируют, а в поселке Доброслав их аж два: памятный знак бойцам 28-й отдельной механизированной бригады и мемориал "Киборгам" Донецкого аэропорта. Основные работы, которые будут выполнены в рамках проекта, содержат:

  • Подготовительные работы: устройство дорожных корыт полукорытого профиля вручную (глубина до 250 мм), разработка грунта вручную с перемещением ручными тележками и экскаваторами, планировка площадей.
  • Установка бетонных элементов: монтаж бетонных поребриков, бортовых камней, приготовление тяжелого бетона (класс В15) и армирование слоев покрытия геотекстилем.
  • Устройство тротуаров: устройство основания тротуаров из щебеночно-песчаной смеси (толщина слоя 12 см), покрытие из фигурных элементов мощения.
  • Строительные работы: копание ям вручную, устройство железобетонных фундаментов, монтаж мелких металлоконструкций.
  • Электромонтажные работы: прокладка кабелей, монтаж стальных и винипластовых труб для электропроводки, установка осветительных щитков, выключателей, светильников для люминесцентных ламп.
  • Доброустройство территории: установка скамеек и урн.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Прилиманское Одесской области будет отремонтирована школьная столовая за 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт школы №61. Работы оценили более чем в 120 миллионов гривен.

Добавим, Болградский городской совет нашел подрядчика для перевозки военнослужащих. Стоимость услуг оценили в полмиллиона гривен.

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Одесская область
Одесская ОГА
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