Ремонтні роботи: які вулиці в Одесі варто об'їхати сьогодні

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 30 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Марельська,

вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Хаджибейська дорога — очищення лотків і канав;

вул. Вапняна/пров. Ширяївський — ремонт дощоприймачів

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.