Ремонтные работы: какие улицы в Одессе стоит объехать сегодня

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 30 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Марельская,

ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

Хаджибейская дорога — очистка лотков и канав;

ул. Известковая/пер. Ширяевский — ремонт дождеприемников

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждение и объяснение уже давно не помогает, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.