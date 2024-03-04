Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Робота кипить в портах Великої Одеси — скільки суден на завантаженні arrow

Робота кипить в портах Великої Одеси — скільки суден на завантаженні

4 березня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота кипить в портах Великої Одеси — скільки суден на завантаженні
Балкер CAGLA у морі. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В портах Великої Одеси станом на сьогодні, 4 березня, на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 3 хімічні танкери. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 7.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Також ми писали, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Додамо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Дунай
зерно
Новини Одеси
експорт
зернова угода
танкер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року