Робота кипить в портах Великої Одеси — скільки суден на завантаженні

Балкер CAGLA у морі. Фото: marinetraffic

В портах Великої Одеси станом на сьогодні, 4 березня, на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 3 хімічні танкери. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 7.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Також ми писали, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Додамо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.