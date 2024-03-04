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Работа кипит в портах Большой Одессы — сколько судов на загрузке

4 марта 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работа кипит в портах Большой Одессы — сколько судов на загрузке
Балкер CAGLA в море. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В портах Большой Одессы по состоянию на сегодня, 4 марта, на погрузке находится более трех десятков судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 15 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 3 химических танкера. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход — 7.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Также мы писали, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.

Добавим, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Одесса
Черное море
Одесская область
Дунай
зерно
Новости Одессы
экспорт
зерновой договор
танкер

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