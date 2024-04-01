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Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває

1 квітня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває
Балкер OLMA. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 1 квітня, в акваторії Чорного моря перебувають суда, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 17 судно, ще 20 — у Чорноморську та 12 — у Південному. Серед усіх суден є 4 хімічних танкери. Також відомо, що на вхід до портів прямує 3 судна, а на вихід — 7.

Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. 

Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

 

Більше про експорт

 

Нагадаємо, що за 7 місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.

Також ми писали, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати і використовувати чорноморський коридор. 

Олександр Кубраков
Одеса
Чорне море
корабель
Дунай
експорт зерна
Новини Одеси
експорт

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