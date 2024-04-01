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Работа портов Одессы — экспорт украинской продукции продолжается

1 апреля 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работа портов Одессы — экспорт украинской продукции продолжается
Балкеры OLMA. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 1 апреля, в акватории Черного моря находятся суда, ожидающие очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 17 судно, еще 20 — в Черноморске и 12 — в Южном. Среди всех судов есть 4 химических танкера. Также известно, что на вход в порты следует 3 судна, а на выход — 7.

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Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

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Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше об экспорте

Напомним, что за 7 месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.

Также мы писали, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

Александр Кубраков
Одесса
Черное море
корабль
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт

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