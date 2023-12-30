Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

Балкер ZEINAB. Фото: MarineTraffic

Сьогодні, 30 грудня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває майже тридцять суден.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 8 суден, ще 7 — у Чорноморську та 10 — у Южному. Крім того, ще 13 суден йдуть на вихід з портів. До портів направляється ще 2 судна.

Нагадаємо, у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів.

Також ми писали, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї.

Додамо, українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.