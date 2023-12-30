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Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы

30 декабря 2023 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы
Балкер ZEINAB. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 30 декабря, портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В настоящее время в акватории Черного моря находится почти тридцать судов.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 8 судов, еще 7 — в Черноморске и 10 — в Южном. Кроме того, еще 13 судов уходят на выход из портов. В порты направляются еще 2 судна.

Напомним, в Черном море на вражеской противокорабельной мине взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Известно, что оно направлялось на загрузку в один из Дунайских портов.

Также мы писали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

Добавим, украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

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