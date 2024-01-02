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Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

2 січня 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси
Судна у порту. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 2 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває майже понад десятки суден, більшість з яких вирушила до країн Європи та Азії.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 5 суден, ще 13 — у Чорноморську та 6 — у Южному. Крім того, ще 9 суден йдуть на вихід з портів, а 6 — на вхід.

Зазначимо, що на завантаженні у порту Ізмаїла зараз знаходиться 17 суден, більшість з яких транспортує паливо та олії. Ще два судна стоять у Кілії. Станом на сьогодні у річковому порту Рені перевалки не відбувається. 

Нагадаємо, від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Також ми писали, що після знищення одразу трьох літаків Су-30 та Су-35 над Чорним та Азовським морями росіяни стали менше використовувати тактичну авіацію. Зокрема, протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів. 

Додамо, після влучання у ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії росіяни почали переміщувати й цивільні судна, які були з іншого боку причалу. Моніторингові канали зафіксували переміщення вкраденого українського зерна, яке РФ доставила до Туреччини та Арабських Еміратів. 

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