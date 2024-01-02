Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы

Корабль в порту. Фото: Укринформ

По состоянию на 2 января портами Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится почти более десятка судов, большинство из которых отправились в страны Европы и Азии.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоит 5 судов, еще 13 — в Черноморске и 6 — в Южном. Кроме того, еще 9 судов уходят на выход из портов, а 6 – на вход.

Отметим, что на погрузке в порту Измаила сейчас находится 17 судов, большинство из которых транспортируют топливо и масла. Еще два судна стоят в Килии. По состоянию на сегодняшний день в речном порту Рени перевалки не происходит.

Напомним, с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Также мы писали, что после уничтожения трех самолетов Су-30 и Су-35 над Черным и Азовским морями россияне стали меньше использовать тактическую авиацию. В частности, в течение недели враг не производил обстрелов черноморских зерновых коридоров.

Добавим, после попадания во ВДК "Новочеркасск" в Феодосии россияне начали перемещать и гражданские суда, которые были с другой стороны причала. Мониторинговые каналы зафиксировали перемещение украденного украинского зерна, которое РФ доставила в Турцию и Арабские Эмираты.