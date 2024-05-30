Росіяни не припиняють тероризувати південь України — результати нічної атаки

На півдні сили ППО знищили ударні дрони ворога. Ілюстративне фото: УП

У ніч проти 30 травня на Одещині сили протиповітряної оборони знищили дрон-камікадзе типу Shahed-131/136. Окрім БпЛА, минулої доби ворог також скерував балістику на прибрежну зону регіону.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".

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Уночі 30 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито три ударних БпЛА "Shahed-136/131": по одному в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.



"Ворог не припиняє і ракетний терор південних регіонів. Увечері 29 травня 2024 року атакував з Криму прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М")" — йдеться у повідомленні.



Атаки на південь

Ми писали, що минулої доби в Одесі пролунав гучний вибух — ворог завдав удару по інфраструктурі міста. Ракета була випущена з території тимсчасово окупованого Криму.



Ми раніше повідомляли, що Росія намагається розтягнути сили ЗСУ по всьому фронту, щоб відволікти стратегічні резерви українських бійців. Проте ситуація на південному напрямку залишається під контролем Сил оборони.

Додамо, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.