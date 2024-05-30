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Россияне не прекращают терроризировать юг Украины — результаты ночной атаки

30 мая 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне не прекращают терроризировать юг Украины — результаты ночной атаки
На юге силы ПВО уничтожили ударные дроны врага. Иллюстративное фото: УП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 30 мая в Одесской области силы противовоздушной обороны уничтожили дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Кроме БпЛА, за прошедшие сутки враг также направил баллистику на прибрежную зону региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

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Ночью 30 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты три ударных БПЛА "Shahed-136/131": по одному в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

"Враг не прекращает и ракетный террор южных регионов. Вечером 29 мая 2024 года атаковал из Крыма прибрежную зону Одесчины баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М")", — говорится в сообщении.

Атаки на юг

Мы писали, что за прошедшие сутки в Одессе раздался громкий взрыв — враг нанес удар по инфраструктуре города. Ракета была выпущена с территории временно оккупированного Крыма.

Мы ранее сообщали, что Россия пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее, ситуация на южном направлении остается под контролем Сил обороны.

Добавим, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Одесса
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Одесская область
Новости Одессы
ПВО
дрон Шахид-136
дроны
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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