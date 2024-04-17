Росіяни припинили рух морем — деталі про флот окупантів

Кораблі чергують в акваторії моря. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 17 квітня, окупанти надалі тримають кораблі у пунктах базування у Чорному морі, проте у Середземному чергують спорядженні ракетоносії, тож загроза обстрілу залишається постійно. Варто відзначили, що минулої ночі не був помічений рух російських судів через Керченську протоку.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносії з 24 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/6007

Рух морем призупинений

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку не пройшов жоден корабель ані до Чорного моря, ані до Азовського.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть.



Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.



Додамо, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.