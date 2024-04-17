Россияне прекратили движение по морю — детали о флоте оккупантов

Корабли дежурят в акватории моря. Иллюстративное фото: УНИАН

По состоянию на сегодняшний день, 17 апреля, оккупанты продолжают держать корабли в пунктах базирования в Черном море, однако в Средиземном дежурят снаряжении ракетоносители, поэтому угроза обстрела остается постоянно. Стоит отметить, что минувшей ночью не было замечено движение российских судов через Керченский пролив.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/6007

Движение по морю приостановлено

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив не прошел ни один корабль ни до Черного моря, ни до Азовского.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что оккупанты продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.



Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.



Добавим, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он доживает свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.