Росіяни вдарили по Одещині балістичною ракетою, є загиблі

Дим підіймається після вибуху. Фото ілюстративне. Фото: скриншот

Росіяни продовжують тактику точкових балістичних ударів по півдню України. Сьогодні по обіді загарбники спрямували ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Наслідки ракетного удару по області

За інформацією військових, ворог вдарив по об'єкту комунального господарства. Унаслідок вибуху пошкоджено обладнання та адмінбудівля. Також є загиблий цивільний співробітник установи, який на момент атаки був на місці прильоту. Наразі наслідки ще уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Військові закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе, як ми бережемо Україну!" — йдеться у повідомленні.

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Сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. Два з них були збиті над акваторією Чорного моря зенітною ракетною бригадою.

Також ми писали, що 5 квітня внаслідок російської атаки по Одесі зазнали серйозних ушкоджень близько 16 житлових будинків. Наразі комунальники прибирають скло, на місці працює оперативний штаб.

Додамо, за останні два роки повномасштабного вторгнення українські військові досягли значного прогресу у протидії ракетам "Калібр". Та ступінь загрози від цього озброєння все одно залишається досить високий.