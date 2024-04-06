Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне ударили по Одесчине баллистической ракетой, есть погибшие arrow

Россияне ударили по Одесчине баллистической ракетой, есть погибшие

6 апреля 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне ударили по Одесчине баллистической ракетой, есть погибшие
Дым поднимается после взрыва. Фото иллюстративный. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне продолжают тактику точечных баллистических ударов по югу Украины. Сегодня после обеда захватчики направили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

Последствия ракетного удара по области

По информации военных, враг ударил по объекту коммунального хозяйства. В результате взрыва повреждено оборудование и админздание. Также есть погибший гражданский сотрудник учреждения, на момент атаки находившийся на месте прилета. Последствия еще уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Военные призывают быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие. Берегите себя, как мы бережем Украину!" — говорится в сообщении.

Больше об атаке на Одесчину

Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.

Также мы писали, что 5 апреля в результате российской атаки по Одессе получили серьезные повреждения около 16 жилых домов. В настоящее время коммунальщики убирают стекло, на месте работает оперативный штаб.

Добавим, за последние два года полномасштабного вторжения украинские военные достигли значительного прогресса в противодействии ракетам "Калибр". Но степень угрозы от этого вооружения все равно остается достаточно высокой.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ракета
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК