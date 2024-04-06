Россияне ударили по Одесчине баллистической ракетой, есть погибшие

Дым поднимается после взрыва. Фото иллюстративный. Фото: скриншот

Россияне продолжают тактику точечных баллистических ударов по югу Украины. Сегодня после обеда захватчики направили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, враг ударил по объекту коммунального хозяйства. В результате взрыва повреждено оборудование и админздание. Также есть погибший гражданский сотрудник учреждения, на момент атаки находившийся на месте прилета. Последствия еще уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Военные призывают быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие. Берегите себя, как мы бережем Украину!" — говорится в сообщении.

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Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.

Также мы писали, что 5 апреля в результате российской атаки по Одессе получили серьезные повреждения около 16 жилых домов. В настоящее время коммунальщики убирают стекло, на месте работает оперативный штаб.

Добавим, за последние два года полномасштабного вторжения украинские военные достигли значительного прогресса в противодействии ракетам "Калибр". Но степень угрозы от этого вооружения все равно остается достаточно высокой.