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Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій та бойовий корабель

23 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загарбники збільшили угрупування кораблів у Чорному морі
Російські кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 23 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій та бойовий корабель. Також понад 20 "Калібрів" спостерігаються в Азовському морі. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують: 

  • у Чорному морі чатують 2 ворожих кораблі, один з них є ракетоносієм з 4 ракетами на борту; 
  • в Азовському морі — 8 окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі російських військових кораблів немає.
Скільки кораблів на чергуванні
Кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, два з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили чотири судна, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло два з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено  рейдовий буксир "Сатурн".

Окрім цього, колишній премʼєр-міністр Грузії закликав Україну та її партнерів не боятися завдавати ударів по території країни-агресорки. Росії треба максимально протидіяти, аби захистити увесь світ.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

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Одеська ОДА
Новини Одеси
загроза кораблів

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