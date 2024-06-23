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Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель и боевой корабль

23 июня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Захватчики увеличили группировку кораблей в Черном море
Российские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 23 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель и боевой корабль. Также более двадцати "Калибров" наблюдаются в Азовском море. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

  • в Черном море подстерегают 2 вражеских корабля, один из них является ракетоносителем с 4 ракетами на борту;
  • в Азовском море — 8 оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море российских военных кораблей нет.
Сколько кораблей на дежурстве
Количество кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли шесть судов, два из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили четыре судна, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли два из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Кроме этого, бывший премьер-министр Грузии призвал Украину и ее партнеров не бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить весь мир.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек и готовятся к возможной высадке украинского десанта.

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