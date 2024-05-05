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Російська армія завдає ударів балістичними ракетами, які щойно виготовила — подробиці

5 травня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російська армія завдає ударів балістичними ракетами, які щойно виготовила — подробиці
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські збройні сили розпочали інтенсивні обстріли балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Відомо, що боєприпаси зовсім свіжі, тільки недавно з заводу. 

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

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Зазначимо, що раніше з Криму окупанти завдавали удару по півдню України в основному "Оніксами" чи "Калібрами", але зараз це вже "Іскандери". За словами Плетенчука, російські сили обирають балістичні ракети, які належать до класу поверхня-поверхня. 

"Вони використовують доступний той ресурс, який вважають більш ефективним. Онікси, це все ж таки, протикорабельна система, і вона, в принципі, призначена для інших цілей. Росіяни комбінують ці системи озброєння, мабуть, залежно від наявності боєзапасу, або може з якихось інших міркувань", — каже військовий. 

Крім того, він зауважив що для цих атак росіяни використовують свіжі ракети, що свідчить про реальний час виробництва.

"Використовуючи "Іскандер", вони якраз застосовують ту систему, яка призначена для того, щоб працювати в режимі земля-земля. Єдине що можу  додати, що використовують вони свіжі, досить свіжі ракети. Ну, тобто може констатувати що працюють боєзапаси які виробляються просто зараз", — додав Дмитро Плетенчук.

Обстріли Одеського регіону

Нагадаємо, вчора по обіді російські загарбники завдали ракетного удару по Одеському району. Відомо, що окупанти знову поцілили по цивільній інфраструктурі. Поранення отримали троє людей: чоловік та дві жінки. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога. 

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Раніше, 29 квітня,  російські загарбники обстріляли узбережжя Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Поранення отримали майже два десятки людей, шестеро загинули.

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