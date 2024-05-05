Российская армия наносит удары только что изготовившей баллистическими ракетами — подробности

Запуск ракеты. Фото: РосСМИ

Российские вооруженные силы приступили к интенсивным обстрелам баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Известно, что боеприпасы совсем свежие, только недавно с завода.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Отметим, что ранее из Крыма оккупанты наносили удар по югу Украины в основном "Ониксами" или "Калибрами", но сейчас это уже "Искандеры". По словам Плетенчука, российские силы выбирают баллистические ракеты, относящиеся к классу земля-земля.

"Они используют доступный тот ресурс, который считают более эффективным. Ониксы, это все же, противокорабельная система, и она, в принципе, предназначена для других целей. Россияне комбинируют эти системы вооружения, видимо, в зависимости от наличия боезапаса, или может из каких-то других соображений", — говорит военный.

Кроме того, он отметил, что для этих атак россияне используют свежие ракеты, что свидетельствует о реальном времени производства.

"Используя "Искандер", они как раз применяют ту систему, которая предназначена для того, чтобы работать в режиме земля-земля. Единственное что могу добавить, что используют они свежие, достаточно свежие ракеты. Ну, то есть может констатировать работающие боезапасы, которые производятся просто сейчас", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Обстрелы Одесского региона

Напомним, вчера после обеда российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району. Известно, что оккупанты снова попали по гражданской инфраструктуре. Ранения получили три человека: мужчина и две женщины. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Ранее, 29 апреля, российские захватчики обстреляли побережье Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Ранения получили почти два десятка человек, шесть погибли.