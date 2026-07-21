Російська атака на центр Одеси: наслідки та постраждалі

Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували наслідки удару.

Удар по центру

В історичній частині Одеси внаслідок атаки пошкоджено фасад і скління чотириповерхового житлового будинку. Загоряння після удару не сталося. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили три легкові й один вантажний автомобіль.

Комунальники в будинку. Фото: Новини.LIVE

Уламки біля будівлі. Фото: Новини.LIVE

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу та доправили до лікарні. За словами очільника Приморської районної адміністрації Марата Корольова, їхній стан стабільний.

"У момент прильоту, на жаль, постраждали дві людини. Наші медики надали їм першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Наразі є інформація, що їхній стан стабільний. Слава Богу, дай Боже, щоб він таким і залишався", — зазначив Марат Корольов.

Марат Корольов про атаку. Фото: Новини.LIVE

Комунальники прибирають уламки. Фото: Новини.LIVE

Робота служб

Після атаки на місці працювали рятувальники, комунальні служби та психологи ДСНС. Фахівці допомагали мешканцям, прибирали небезпечні конструкції та усували наслідки удару. До ліквідації наслідків залучили 13 рятувальників і три одиниці техніки.

Перевернутий термінал. Фото: Новини.LIVE

Іграшка серед уламків. Фото: Новини.LIVE

Комунальники також закривали вибиті вікна та двері плівкою або листами ОСБ. За словами Корольова, останні два тижні Одеса зазнає частіших комбінованих атак, тому всі служби вже мають алгоритм роботи після прильотів.

"На жаль, останні два тижні показали, що обстріли почастішали. Це комбіновані атаки — ракети, "Шахеди" та реактивні "Шахеди". Коли приліт відбувається безпосередньо в Приморському районі, усі наші служби одразу працюють на місці. Ми тут, на місцях, повинні зробити все можливе, щоб цивільні мешканці Одеси та Приморського району були в безпеці", — додав очільник Приморської районної адміністрації.

Вирва на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Він наголосив, що під удар потрапила цивільна частина міста. Пошкоджений будинок розташований в історичному центрі Одеси, де зберігається цінна архітектурна забудова. На місці атаки не було військових чи стратегічних об'єктів. У будівлі розташовані житлові квартири та магазин на першому поверсі.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження в кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Удар по району

В Одеському районі також зафіксували наслідки російської атаки. Вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих у місцях влучань уточнюється.

Ще одним наслідком атаки стала аварія на водопровідній мережі в Чорноморську. Через пошкодження подачу води по місту тимчасово припинили. Наразі фахівці визначають масштаби аварії та з'ясовують, скільки часу знадобиться для відновлення водопостачання. Мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями щодо забезпечення водою на час аварійних робіт. Бювети в місті продовжують працювати.

Атака на судно

Окремо стало відомо про ураження цивільного судна біля Румунії. За словами президента сусідньої країни Нікушора Дана, LPG Gas Lisbon під ліберійським прапором атакували за межами територіальних вод Румунії. Судно прямувало з порту Олександрія до українського порту Рені. Екіпаж евакуювали, серед членів команди є троє поранених. Румунська влада заявила, що з'ясовує обставини інциденту, його причини та відповідальних за атаку.

"Державні інститути перебувають у стані готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність, пов’язані з цим серйозним інцидентом, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни російської федерації проти України", — заявив Дан.

Допис президента Румунії. Фото: скриншот с Х

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.