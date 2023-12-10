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Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі

10 грудня 2023 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі
Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 10 грудня, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутній один десантний корабель. Наразі ракетоносіїв немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі — 4 бойові одиниці флоту, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Більше про Чорноморський Флот РФ

Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а решту заставила переховувати на території Росії. 

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі. 

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту. 

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