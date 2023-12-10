Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 10 грудня, ворожий флот вийшов на чергування біля берегів тимчасово окупованого Криму. На бойовому рейді присутній один десантний корабель. Наразі ракетоносіїв немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі — 4 бойові одиниці флоту, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а решту заставила переховувати на території Росії.

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі.

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту.