Российских ракетоносителей в Черном море нет — подробности

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

Сегодня, 10 декабря, вражеский флот вышел на дежурство у берегов временно оккупированного Крыма. На боевом рейде находится один десантный корабль. Пока ракетоносителей нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море — 4 боевые единицы флота, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Больше о Черноморском Флоте РФ

Напомним, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрывать на территории России.

Также мы писали, что оккупанты вывели большой десантный корабль "Минск", который поразили Силы обороны Украины, из сухого дока. Пока он находится в Корабельной бухте в Севастополе.

Добавим, что россияне в оккупированном Крыму подняли из воды подбитый ракетоноситель "Аскольд". Вероятно, враг пытается восстановить боевой потенциал корабля. Сейчас оккупанты определяют степень повреждений и время ремонта.