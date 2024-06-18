Літак Boeing P-8A Poseidon над Чорним морем зараз, 18 червня

Літак НАТО патрулює акваторію Чорного моря. Ілюстративне фото: Naval Technology

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання над акваторією Чорного моря зараз, 18 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також кораблі росіян спостерігаються в Азовському та Середземному морях.

Ми також писали, що знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не у пріоритеті Сил оборони України. Наразі менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.

Додамо, що російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не занурювались у воду.