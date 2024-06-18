Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Разведка НАТО фиксируется над Черным морем – детали миссии arrow

Разведка НАТО фиксируется над Черным морем – детали миссии

18 июня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет Boeing P-8A Poseidon над Черным морем сейчас, 18 июня
Самолет НАТО патрулирует акваторию Черного моря. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование над акваторией Черного моря сейчас, 18 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО на патрулировании 18 июня
Маршрут самолета. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 18 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель. Также корабли россиян наблюдаются в Азовском и Средиземном морях.

Мы также писали, что уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не в приоритете сил обороны Украины. В настоящее время менее четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.

Добавим, что российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не погружались в воду.

самолет
авиация
Черное море
разведка
Одесса
НАТО
Одесская область
Румуния
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор