Самолет Boeing P-8A Poseidon над Черным морем сейчас, 18 июня

Разведка НАТО фиксируется над Черным морем – детали миссии
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование над акваторией Черного моря сейчас, 18 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.
Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.
Boeing P-8A Poseidon — что известно
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
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Напомним, что сегодня, 18 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель. Также корабли россиян наблюдаются в Азовском и Средиземном морях.
Мы также писали, что уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не в приоритете сил обороны Украины. В настоящее время менее четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.
Добавим, что российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не погружались в воду.
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