Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 10 июля arrow

Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 10 июля

10 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 10 июля
Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 10 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Вот. Головатого;
  • пров. 3-й Известковый — очистка лотков, канав;
  • ул. Паустовского — очистка коллектора;
  • ул. Космонавтов — ремонт дождеприемников;
  • ул. Варненская;
  • просп. Небесной Сотни;
  • ул. Ак. Уильямса;
  • ул. С. Палия — очищение дождеприемников, промывка рукавов.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

С 10 июля в Одесской области вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Это делается в целях сохранения дорожного покрытия в жаркий период. Запрет движения грузовиков будет действовать с 10:00 до 18:00, а с 18:00 до 10:00 движение грузовиков разрешено.

В Одессе, на Троицкой улице между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велодорога.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз