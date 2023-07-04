Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 4 июля
Сегодня, 4 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Столбовая — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Известковая — очистка канала;
- ул. Строительная, 1а — ремонт коллектора.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
В Одессе, на Троицкой улице между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велодорога.
Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.
В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.
Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.