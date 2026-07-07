Деколонизация Одессы: снесен памятник Зое Космодемьянской

Памятник Зое Космодемьянской. Фото иллюстративное: скриншот

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе демонтировали памятник советской партизанке Зое Космодемьянской, который более полувека стоял на территории детского специализированного санатория "Люстдорф". Памятник был демонтирован в рамках выполнения распоряжения Одесской областной военной администрации об изъятии из публичного пространства объектов с символикой российской имперской политики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на письмо руководства санатория в Департамент культуры, туризма и охраны культурного наследия Одесского городского совета, которое опубликовала общественная организация "Деколонизация. Украина".

Письмо о демонтаже памятника. Фото: "Деколонизация. Украина"

Памятник простоял более 50 лет

Согласно документу, памятник был установлен в 1972 году на территории государственного учреждения "Детский специализированный (специальный) санаторий "Люстдорф" на улице Мускатной, 1. Ранее эта улица носила название Зои Космодемьянской.

В письме указано, что монумент входил в перечень объектов, подлежащих демонтажу в соответствии с распоряжением Одесской ОГА от 26 июля 2024 года. Демонтаж был проведен в мае 2026 года, после чего памятник был удален из общественного пространства.

Кто такая Зоя Космодемьянская

Зоя Космодемьянская — советская партизанка, которая во время Второй мировой войны выполняла диверсионные задания в тылу немецких войск. В ноябре 1941 года ее взяли в плен недалеко от Москвы и казнили.

После смерти Космодемьянская стала одним из главных символов советской пропаганды. Ее образ активно использовали для героизации СССР: в ее честь называли улицы, школы, санатории, устанавливали памятники и мемориальные доски по всему Советскому Союзу.

Демонтаж памятников в Одессе

В Одесской области, в Белгород-Днестровском, также демонтировали памятник советской партизанке Зое Космодемьянской, который находился во дворе местной школы. После начала полномасштабного вторжения активисты обращались к городским властям с просьбой его убрать. Наконец, в ноябре 2023 года решение о демонтаже памятника было принято. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе и длительные дискуссии в соцсетях. Памятник демонтировали аж через год после начала работ, в ночь на 20 ноября 2024 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что процесс демонтажа памятников с российской имперской и советской символикой в Одессе продолжается с 2022 года. Одним из первых знаковых решений стал снос памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади, в композицию которого входила фигура российской императрицы Екатерины II.

В конце 2024 года с фасада Одесской киностудии также демонтировали памятник Владимиру Высоцкому. Кроме того, городской совет выделил средства на подготовку документации для демонтажа еще ряда объектов, среди которых памятники Александру Пушкину, Исааку Бабелю, Родиону Малиновскому, Валерию Чкалову, Ивану Черняховскому, Александру Маринеску, Виктору Глушку, комсомольцам Одесской области, братской могиле красногвардейцев и стене чекистов.

Новини.LIVE сообщали, что на ближайшую сессию Одесского городского совета, которая состоится уже в эту среду, 8 июля, вынесен проект моратория на русскоязычный культурный продукт. Это означает, что в случае его принятия депутатами в публичном пространстве нельзя будет исполнять музыку, демонстрировать фильмы, театральные спектакли, читать литературу и распространять другой культурный контент на русском языке.