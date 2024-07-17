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Два авто за ночь — в Одессе снова подожгли транспорт военных

17 июля 2024 09:25
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе подожгли два автомобиля военных этой ночью: детали
В Одессе подожгли автомобиль. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе участились случаи поджога автомобилей военнослужащих, почти каждый день поджигатели уничтожают транспорт бойцов. Сегодня ночью неизвестные таким образом повредили сразу две машины, на месте работали спасатели.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджог автомобилей военных в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел в ЖК "Радужный". Пострадавшие бус и пикап военнослужащих: в обоих автомобилях разбиты окна и прогорелый салон, разрушенный корпус и колеса. Поджигатели остаются неизвестными.

Другие случаи поджогов авто в Одессе

Напомним, в Хаджибейском районе сожгли сразу две машины. Кроме этого, неделей ранее в этом районе тоже подожгли авто. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.

Также недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.

Добавим, что в Одессе правоохранители задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.

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