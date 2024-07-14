В Одесі спалили автівку військового

Горить автівка. Фото: скриншот

В Одесі продовжується хвиля підпалів автомобілів, що належать військовим. Цієї ночі стався четвертий випадок за тиждень, автівка згоріла вщент.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Підпал автівки військових в Одесі

За інформацією пабліків, підпал стався о четвертій ранку на проспекті Небесної Сотні. Вогонь повністю охопив автівку і за лічені хвилини вона згоріла.

На інцидент відреагував і одеський активіст Дем’ян Ганул. Він закликав відповідні служби вжити заходів щодо недопущення таких випадків й надалі.

"Мені важко уявити, що відчувають військові, які після фронту приїздять до тилової Одеси відпочити, і їм палять авто. Нам необхідні фільтраційні заходи, а спецслужби мають негайно знайти негідників", — написав він.

Інші випадки підпалів авто в Одесі

Нагадаємо, під кінець тижня у Хаджибейському районі спалили одразу дві машини. Окрім цього, тижнем раніше у цьому районі теж підпалили авто. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі.

Також неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Окрім цього, у Пересипському районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Офіційних коментарів не було, палії залишаються невідомими.

Додамо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.