В Одессе сожгли автомобиль военного

В Одессе снова сожгли авто военных — уже четвертый случай за неделю
В Одессе продолжается волна поджогов автомобилей, принадлежащих военным. Этой ночью произошел четвертый случай за неделю, автомобиль сгорел дотла.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Поджог автомобиля военных в Одессе
По информации пабликов, поджог произошел в четыре утра на проспекте Небесной Сотни. Огонь полностью охватил автомобиль и в считанные минуты он сгорел.
На инцидент отреагировал и одесский активист Демьян Ганул. Он призвал соответствующие службы принять меры по недопущению таких случаев и дальше.
"Мне трудно представить, что чувствуют военные, которые после фронта приезжают в тыловую Одессу отдохнуть, и им курят авто. Нам необходимы фильтрационные мероприятия, а спецслужбы должны немедленно найти негодяев", — написал он.
Другие случаи поджогов авто в Одессе
Напомним, к концу недели в Хаджибейском районе сожгли сразу две машины. Кроме этого, неделей ранее в этом районе тоже подожгли авто. Живущий рядом военный записал видео, на котором показал последствия пожара.
Также недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. Кроме этого, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Официальных комментариев не было, поджигатели остаются неизвестными.
Добавим, что в Одессе стражи порядка задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.
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