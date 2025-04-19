График работы учреждений на Пасху в Одессе

Как будут работать почта и банки в Одессе на Пасху
На Пасхальные праздники график работы некоторых учреждений в Украине претерпит изменения. "Новая почта" и Укрпочта частично закроют отделения, тогда как банки продолжат работать по обычному расписанию. Супермаркеты могут сократить часы работы.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайтов учреждений.
Как будет работать "Новая почта"
В связи с Пасхальными праздниками график работы "Новой почты" будет таким:
- суббота, 19 апреля, — компания будет работать по обычному графику субботы;
- воскресенье, 20 апреля, — выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут;
- понедельник, 21 апреля, — обычный график работы.
Как будет работать Укрпочта
Укрпочта будет работать на Пасхальные праздники по следующему графику:
19 апреля (суббота) — начало работы почтовых отделений согласно их привычных графиков, завершение работы в 17:00
20 апреля (воскресенье) — выходной день
21 апреля (понедельник) — почтовые отделения Укрпочты работают согласно обычным графикам
Как будут работать банки в Одессе на праздники
Банковские учреждения будут работать без изменений, обеспечивая доступность своих услуг в обычном режиме.
Как будут работать магазины
Супермаркеты, как правило, сокращают часы работы на 1-2 часа во время службы в церкви. Точный график работы каждого магазина рекомендуется уточнять на месте.
Как будет работать ЦПАУ
На Пасхальные праздники Центры предоставления административных услуг тоже будут работать без изменений в графике. То есть и в субботу, и в понедельник и вторник — по обычному рабочему времени.
Добавим, что все департаменты ЦПАУ Одесса имеют один график работы. Граждане могут обратиться в понедельник, вторник, среду и пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. В четверг график работы продлен: с 09:00 до 20:00, без перерыва. Суббота — с 09:00 до 16:45. Выходной день — воскресенье.
Комендантский час и усиленное патрулирование
Также с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00.
Кроме того, на Пасху в Одессе будет усиленное патрулирование мест возле храмов. Полицейские будут проверять у некоторых граждан документы и проводить поверхностный осмотр.
Напомним, недавно мы писали о том, почему в праздники не следует игнорировать тревогу. А также о ценах на праздничные куличи.
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