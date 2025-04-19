График работы учреждений на Пасху в Одессе

Женщина идет мимо отделения банка. Фото: Новини.LIVE

На Пасхальные праздники график работы некоторых учреждений в Украине претерпит изменения. "Новая почта" и Укрпочта частично закроют отделения, тогда как банки продолжат работать по обычному расписанию. Супермаркеты могут сократить часы работы.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайтов учреждений.

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Как будет работать "Новая почта"

В связи с Пасхальными праздниками график работы "Новой почты" будет таким:

суббота, 19 апреля, — компания будет работать по обычному графику субботы;

воскресенье, 20 апреля, — выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут;

понедельник, 21 апреля, — обычный график работы.

График работы "Новой почты". Фото: скриншот

Как будет работать Укрпочта

Укрпочта будет работать на Пасхальные праздники по следующему графику:

19 апреля (суббота) — начало работы почтовых отделений согласно их привычных графиков, завершение работы в 17:00

20 апреля (воскресенье) — выходной день

21 апреля (понедельник) — почтовые отделения Укрпочты работают согласно обычным графикам

График работы Укрпочты. Фото: скриншот

Как будут работать банки в Одессе на праздники

Банковские учреждения будут работать без изменений, обеспечивая доступность своих услуг в обычном режиме.

Как будут работать магазины

Супермаркеты, как правило, сокращают часы работы на 1-2 часа во время службы в церкви. Точный график работы каждого магазина рекомендуется уточнять на месте.

Как будет работать ЦПАУ

На Пасхальные праздники Центры предоставления административных услуг тоже будут работать без изменений в графике. То есть и в субботу, и в понедельник и вторник — по обычному рабочему времени.

Добавим, что все департаменты ЦПАУ Одесса имеют один график работы. Граждане могут обратиться в понедельник, вторник, среду и пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. В четверг график работы продлен: с 09:00 до 20:00, без перерыва. Суббота — с 09:00 до 16:45. Выходной день — воскресенье.

Комендантский час и усиленное патрулирование

Также с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00.

Кроме того, на Пасху в Одессе будет усиленное патрулирование мест возле храмов. Полицейские будут проверять у некоторых граждан документы и проводить поверхностный осмотр.

Напомним, недавно мы писали о том, почему в праздники не следует игнорировать тревогу. А также о ценах на праздничные куличи.