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Как будут определять пригодность военнообязанных одесситов — разъяснение критериев

4 мая 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как будут определять пригодность военнообязанных одесситов — разъяснение критериев
Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Согласно обновленному приказу № 402 о ВЛК, отныне в Украине больше не существует такой категории граждан, как ограниченно годный. Теперь пригодность определяется на основе сочетания международного классификатора болезней и степени нарушения функций организма.

Подробные разъяснения предоставило Министерство обороны Украины.

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Болезни делятся на категории

По информации ведомства, для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе комиссия будет учитывать не только болезни, но и нарушение функций организма, вызванных этими заболеваниями. По новым правилам заболевания распределены на группы, каждая из которых имеет несколько категорий: тяжелое, среднее и легкое состояние. К примеру:

  • Если пациент имеет историю язвы, но остался только рубец, его признают пригодным.
  • В то же время, если язва была осложненной и требовала операционного вмешательства по удалению значительной части желудка, пациент будет признан непригодным.
  • Ампутация любой части тела, кроме кисти, стопы и пальцев также приведет к признанию лица непригодным к службе.
  • Отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) также приводит к признанию негодности.

Больше о мобилизации в Украине

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации, вызвавший значительный резонанс в обществе. Когда он вступит в силу, у всех граждан, состоящих на военном учете, будет 60 дней для того, чтобы уточнить свои данные в ТЦК. Иначе мужчинам грозят большие штрафы.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Украины приостановило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Это распоряжение вызвало активное обсуждение в Украине и за ее пределами.

Добавим, ограничения для мужчин призывного возраста вступили в силу. С середины мая новый закон о мобилизации, вокруг которого было много разговоров и споров, вступит в силу, так что военнообязанным уже следует ознакомиться с его нюансами.            

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