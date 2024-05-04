Як визначатимуть придатність військовозобов'язаних одеситів — роз'яснення критеріїв

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Згідно з оновленим наказом № 402 про ВЛК віднині в Україні більше не існує такої категорії громадян, як обмежено придатний. Тепер придатність визначається на основі поєднання міжнародного класифікатора хвороб та ступеню порушення функцій організму.

Детальні роз’яснення надало міністерство оборони України.

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Хвороби діляться на категорії

За інформацією відомства, для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби комісія враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені. За новими правилами, захворювання розподілені на групи, кожна з яких має кілька категорій: важкий, середній та легкий стан. Наприклад:

Якщо пацієнт має історію виразки, але залишився лише рубець, то його визнають придатним.

Водночас якщо виразка була ускладненою і вимагала операційного втручання з видалення значної частини шлунка, пацієнт буде визнаний непридатним.

Ампутація будь-якої частини тіла, крім кисті, стопи та пальців, також призведе до визнання особи непридатною до служби.

Відсутність одного ока (сліпота одного ока) також призводить до визнання непридатності.

Більше про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію, що викликав значний резонанс у суспільстві. Коли він набере чинності, усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, матимуть 60 днів для того, щоб уточнити свої дані в ТЦК. Інакше чоловікам загрожують великі штрафи.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це розпорядження викликало активне обговорення в Україні та за її межами.

Додамо, обмеження для чоловіків призовного віку набули чинності. З середини травня новий закон про мобілізацію, навколо якого було багато розмов та суперечок, набере чинності, тож військовозобовʼязаним вже варто ознайомитися з його нюансами.