На Одесчине ищут двух мужчин, которые исчезли в Черном море

На Одесчине ищут двух мужчин, которые исчезли в Черном море

Дата публикации 29 марта 2026 11:45
Водолаз-спасатель в море. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской области разыскивают двух местных жителей, которые вышли в Черное море на резиновой лодке и не вернулись. Последний раз их видели ночью 27 марта во время рыбалки. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские у моря. Фото: Нацполиция

Исчезли во время рыбалки

По данным полиции, 27 марта ночью 34-летний мужчина вместе с 32-летним знакомым отправился на рыбалку в районе между населенными пунктами Рассейка и Лебедевка. Они вышли в море на резиновой лодке зеленого цвета, вероятно, марки "Колибри". После этого связь с ними пропала, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Сообщение об исчезновении поступило 28 марта в отделение полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции от жены одного из пропавших. После этого правоохранители сразу начали поиски.

К операции привлечены сотрудники территориального подразделения полиции, водной полиции и пограничники. Они обследуют побережье и морскую акваторию, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение пропавших мужчин. Обратиться можно по номерам 102 или 112.

Другие случаи исчезновения людей в Черном море

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море. Поиски тела продолжались три дня. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в город на отдых. Она решила сделать фото на память о городе на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что 30 сентября в Одессе во время непогоды течением унесло 23-летнюю девушку. Более полутора часов потерпевшей удавалось держаться на плаву. Она даже зацепилась за дерево, но потом течение понесло ее дальше. Позже ее нашли без признаков жизни.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
