Головна Одеса На Одещині шукають двох чоловіків, які зникли у Чорному морі

На Одещині шукають двох чоловіків, які зникли у Чорному морі

Дата публікації: 29 березня 2026 11:45
Водолаз-рятувальник у морі. Фото ілюстративне: ДСНС

На Одещині розшукують двох місцевих жителів, які вийшли в Чорне море на гумовому човні і не повернулися. Востаннє їх бачили вночі 27 березня під час риболовлі. Наразі тривають пошукові роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські шукають зниклих чоловіків у Чорному морі
Поліцейськи біля моря. Фото: Нацполіція

Зникли під час риболовлі

За даними поліції, 27 березня вночі 34-річний чоловік разом із 32-річним знайомим вирушив на риболовлю в районі між населеними пунктами Росєйка та Лебедівка. Вони вийшли в море на гумовому човні зеленого кольору, ймовірно, марки "Колібрі". Після цього зв’язок із ними зник, і до теперішнього часу їх місцеперебування невідоме.

Повідомлення про зникнення надійшло 28 березня до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції від дружини одного із зниклих. Після цього правоохоронці одразу розпочали пошуки.

До операції залучені співробітники територіального підрозділу поліції, водної поліції та прикордонники. Вони обстежують узбережжя і морську акваторію, а також з’ясовують усі обставини події.

Читайте також:

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити місцеперебування зниклих чоловіків. Звернутися можна за номерами 102 або 112.

Інші випадки зникнення людей у Чорному морі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море. Пошуки тіла тривали три дні. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в місто на відпочинок. Вона вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі поліцейська не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря.

Також Новини.LIVE писали, що 30 вересня в Одесі під час негоди течією віднесло 23-річну дівчину. Понад півтори години потерпілій вдавалося триматися на плаву. Вона навіть зачепилася за дерево, але потім течія понесла її далі. Пізніше її знайшли без ознак життя. 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
