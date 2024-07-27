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Зник під час купання — на Одещині припинили пошуки підлітка

27 липня 2024 11:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пошукові роботи на річці Дунай у місті Рені – зниклого підлітка не знайдено
Вид на річку Дунай між с. Орлівка та м. Рені. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) припинили пошукові роботи на Дунаї у місті Рені, що на Одещині. Рятувальники обстежували дно річки у пошуках зниклого підлітка. 

Про це у суботу вранці, 27 липня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Повідомлення ДСНС про припинення пошуків підлітка. Фото: скриншот

Пошукові роботи на Дунаї 

За інформацією надзвичайників, юнак 2007 року народження, зник під час купання 16 липня, і з того часу рятувальники намагалися знайти його.Під час пошукових робіт водолази обстежили 20 км водної поверхні річки. На жаль, попри всі зусилля, зниклого підлітка знайти не вдалося.

"Пошукові роботи завершено, зниклого не знайдено", — повідомили у ДСНС.

Інші випадки утоплення на Одещині

Нагадаємо, в Болградському та Роздільнянському районах за два місяці утонули двоє хлопчиків: 7 та 10 років. За попередніми даними поліції, один хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Другий хлопчик був на відпочинку з батьком, який його недогледів. 

Додамо, в Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море, пошуки тіла тривали три дні. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в місто на відпочинок. Вона вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі поліцейська не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря. Загалом за перші шість місяців 2024 року на водних об'єктах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води. 

Одеса Одеська область Дунай Одеська ОДА Новини Одеси річка

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