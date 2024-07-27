Поисковые работы на реке Дунай в городе Рени – пропавший подросток не найден

Вид на реку Дунай между с. Орловка и г. Рени. Фото иллюстративное: УНИАН

Водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) прекратили поисковые работы на Дунае в городе Рени, что в Одесской области. Спасатели обследовали дно реки в поисках пропавшего подростка.

Об этом в субботу утром, 27 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Поисковые работы на Дунае

По информации чрезвычайников, юноша 2007 года рождения исчез во время купания 16 июля, и с тех пор спасатели пытались найти его. Во время поисковых работ водолазы обследовали 20 км водной поверхности реки. К сожалению, при всех усилиях пропавшего подростка найти не удалось.

"Поисковые работы завершены, исчезнувшего не найдено", — сообщили в ГСЧС.

Другие случаи утопления в Одесской области

Напомним, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Второй ребенок был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

Добавим, в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела продолжались три дня. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в город на отдых. Она решила сделать фото в память города на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря. Всего за первые шесть месяцев 2024 года на водных объектах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении у воды.