Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Исчез во время купания — на Одесчине прекратили поиски подростка arrow

Исчез во время купания — на Одесчине прекратили поиски подростка

27 июля 2024 11:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Поисковые работы на реке Дунай в городе Рени – пропавший подросток не найден
Вид на реку Дунай между с. Орловка и г. Рени. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) прекратили поисковые работы на Дунае в городе Рени, что в Одесской области. Спасатели обследовали дно реки в поисках пропавшего подростка.

Об этом в субботу утром, 27 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Поиски пропавшего подростка в Одесской области
Уведомление ГСЧС о прекращении поисков подростка. Фото: скриншот

Поисковые работы на Дунае

По информации чрезвычайников, юноша 2007 года рождения исчез во время купания 16 июля, и с тех пор спасатели пытались найти его. Во время поисковых работ водолазы обследовали 20 км водной поверхности реки. К сожалению, при всех усилиях пропавшего подростка найти не удалось.

"Поисковые работы завершены, исчезнувшего не найдено", — сообщили в ГСЧС.

Другие случаи утопления в Одесской области

Напомним, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Второй ребенок был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

Добавим, в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела продолжались три дня. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в город на отдых. Она решила сделать фото в память города на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря. Всего за первые шесть месяцев 2024 года на водных объектах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении у воды.

Одесса Одесская область Дунай Одесская ОГА Новости Одессы река

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом