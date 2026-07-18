На Одесчине восстановят дамбу на Дунае: стоимость работ

Защитная дамба через Дунай в Одесской области. Фото: Госгидрография

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Кабмин выделил средства на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на защитной дамбе реки Дунай в Одесской области. Средства поступят из резервного фонда государственного бюджета и будут направлены в область на безвозвратной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Аварийное состояние дамбы на Дунае

По данным Минэкономики, правительство выделило 49,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе. Средства позволят оперативно приступить к ремонту, ведь дальнейшее разрушение может привести к техногенной чрезвычайной ситуации.

"Состояние защитной дамбы требует неотложного реагирования. Выделенное финансирование позволит оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам и предотвратить возникновение техногенной чрезвычайной ситуации. Речь идет прежде всего о безопасности жителей Измаила и защите территорий, расположенных вблизи Дуная", — говорится в сообщении Минэкономики.

В министерстве добавили, что после завершения работ защитное сооружение будет лучше подготовлено к возможным паводкам и другим чрезвычайным ситуациям, что позволит повысить безопасность жителей Одесской области.

Критически важная дамба

Отметим, что речь идет об аварийном участке защитной дамбы на 97-м километре Дуная вблизи села Матроска Измаильского района. Именно здесь с 2021 года речное течение постоянно размывает основание сооружения, а береговая линия постепенно разрушается. В марте этого года местные власти официально признали состояние дамбы критическим и обратились к правительству за финансированием.

В случае прорыва дамбы существует риск подтопления артезианских скважин, которые обеспечивают питьевой водой почти 100 тысяч жителей Измаила, Броски и Матроски. Кроме того, под угрозой окажутся около 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Сафьяновской общины.

Всего вдоль украинского участка Дуная расположено 315 километров защитных дамб, большинство из которых строилось еще в 1930–1950-х годах. Из-за многолетнего воздействия течения, паводков, судоходства и эрозии значительная часть этих гидротехнических сооружений сегодня нуждается в реконструкции или капитальном ремонте.

Хаджибейская дамба в Одессе: состояние

Ранее Новини.LIVE писали, что вопрос защиты дамб остается актуальным и для Одессы. Хаджибейская дамба, защищающая район Пересыпа и значительную часть города от подтопления водами Хаджибейского лимана, уже много лет находится в аварийном состоянии. Специалисты предупреждали, что в случае её прорыва под угрозой могут оказаться около 23 кв. км территории, более 50 предприятий и жилая застройка. Одной из главных проблем долгое время было отсутствие балансодержателя, из-за чего провести полноценную реконструкцию было невозможно. После решений судов и вмешательства прокуратуры сооружение начали оформлять в коммунальную собственность, а в 2025–2026 годах город заказал комплексное техническое обследование, паспортизацию и подготовку проекта капитального ремонта аварийных участков.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области аварийным считается участок дамбы на 97-м километре Дуная. В случае её разрушения без питьевой воды могут остаться почти 100 тысяч жителей Измаила и прилегающих населённых пунктов, а также возникнет угроза подтопления значительных площадей сельскохозяйственных угодий. Кроме того, из-за эрозии капитального ремонта требует и дамба у шлюза Скунда, повреждение которой может привести к подтоплению около 1 000 гектаров земель.