Наводнения в Одессе: в мэрии взялись за реконструкции коллекторов

Наводнение в Одессе 30 сентября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе готовят новые проекты, призванные решить проблему регулярных подтоплений во время сильных ливней. Часть коллекторов уже расчищают и ремонтируют, однако городу нужна полноценная система ливневой канализации. Реализовать все необходимые проекты исключительно за счет городского бюджета не удастся, поэтому планируется привлечь дополнительное финансирование.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы Александр Филатов, передает Новини.LIVE.

Ведутся работы с коллекторами

По словам Александра Филатова, после совещания с профильными специалистами и городскими службами были определены участки, где работы уже ведутся, а также места, для которых еще необходимо найти инженерное решение. Одним из направлений остается приведение в порядок существующей системы водоотведения.

"На Пересипе продолжается прочистка коллекторов, о которых я ранее докладывал. "Инфоксводоканал" продолжает работы на Балковском коллекторе, после чего перейдет к Приморскому", — сообщил Александр Филатов.

Работы продолжаются и в Аркадии, где в море строят коллектор. Еще один проблемный участок расположен в Газовом переулке. Александр Филатов уверяет, что коммунальное предприятие там уже завершает работы.

Проект для Рыбачьей Балки

Еще один проблемный участок в Одессе — это Рыбачья Балка, где вопрос отвода дождевой воды особенно остро встал после сильного ливня 30 сентября 2025 года. Тогда вода затопила территорию, потоки размыли грунт и повредили дорожную инфраструктуру, а в домах погибли люди. После стихии коммунальные службы занимались ликвидацией последствий и восстановлением проезда, однако стало ясно, что без отдельной системы водоотвода проблема во время следующих сильных осадков может повториться.

Уже 8 октября 2025 года, вскоре после смертоносного ливня, вопрос о Рыбачьей Балке подняли на сессии Одесского городского совета. Тогда сообщалось, что в бюджете предусмотрели 300 тысяч гривен именно на проектирование ливневой канализации на улице Рыбачья Балка. То есть речь шла еще не о начале строительства, а о первом этапе будущего проекта — подготовке документации, необходимой для обустройства системы водоотвода. В то же время, по словам заместителя главы Одесского городского совета, основное инженерное решение, которое должно защитить эту часть Одессы от повторных подтоплений, все еще находится на стадии подготовки.

"Для Рыбачьей Балки сейчас разрабатываем проект, а проектирование и экспертизу планируем завершить до конца этого года. При наличии финансирования сможем начать работы на этом участке", — сообщил Александр Филатов.

Новая система ливневой канализации

Локальные ремонты и очистка коллекторов не решают проблему подтоплений во всем городе. Для этого Одессе необходима полноценная система ливневой канализации. Речь идет о масштабном инженерном проекте, на который в городском бюджете недостаточно средств.

"Масштаб задачи таков, что Одессу ждут серьёзные инженерные и строительные работы. Строительство полноценной системы ливневой канализации требует времени и значительных средств, которых недостаточно только в городском бюджете. Поэтому совместно с военной администрацией будем искать возможности для привлечения внешнего финансирования, в первую очередь при поддержке государства", — пояснил Александр Филатов.

Параллельно в городе начали подготовку новых проектов, добавил заместитель мэра. В мэрии рассчитывают, что это позволит перейти от ликвидации последствий отдельных подтоплений к системному решению проблемы.

Смертоносное наводнение в Одессе в 2025 году

Особенно остро вопрос о состоянии водоотведения встал после 30 сентября 2025 года, когда Одессу накрыл мощный ливень. За несколько часов выпала примерно двухмесячная норма осадков, по улицам пошли сильные потоки воды, которые затопляли дома и местами доходили до второго этажа. Новини.LIVE сообщали, что тогда погибли девять человек, среди них семья из пяти человек с ребенком, проживавшая на цокольном этаже в доме на Рыбачье Балке. После трагедии полиция начала расследование и заявила, что система водоотведения оказалась не готовой к стихии. Правоохранители установили, что в течение длительного времени надлежащее содержание и обслуживание системы не обеспечивались, а имеющиеся проблемы не устранялись. В октябре девяти фигурантам сообщили о подозрении в служебной халатности. Среди них были тогдашний мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, должностные лица департаментов горсовета, а также руководители и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. В частности:

заместитель мэра Валерий Силин,

заместитель мэра Анна Позднякова,

директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,

начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,

главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,

директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,

директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

В июле Одессу снова затопило

Масштабный ливень повторился уже 22 июля 2026 года. Новини.LIVE сообщали, что за полчаса в Одессе выпало 30 мм осадков, а по уточненным данным гидрометцентра — 31 мм. Это около двух третей месячной нормы, которая составляет 45 мм. Из-за подтопления в городе пришлось перекрыть семь улиц, затруднилось движение транспорта. К ликвидации последствий привлекли 269 коммунальщиков и 44 единицы спецтехники. После этого ливня в городском хозяйстве признали, что поручения по очистке Балковского и Приморского коллекторов, данные ещё после событий 2025 года, на тот момент были выполнены не полностью. Поэтому на следующий день во время сессии городского совета депутаты провалили голосование по повышению тарифов на воду. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что тариф действительно нуждается в пересмотре, однако предложенная сумма должна быть экономически обоснованной. Он также предложил сначала провести инвентаризацию имущественного комплекса, которым пользуется "Инфоксводоканал".