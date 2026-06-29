Отдых в Одессе: аренда квартир летом снова подорожала

Жилые дома. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, при этом стоимость зависит как от района, так и от типа жилья. Дома, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЛУН.

Стоимость аренды квартиры в Одессе. Фото: скриншот с ЛУН

Сколько стоит аренда квартир

В июне 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 13 тысяч гривен. По данным ЛУН, за год цена такого жилья выросла на 19%. В начале лета спрос на компактные квартиры традиционно увеличивается. В Одессу приезжают туристы, сезонные работники и люди, которые планируют остаться в городе на несколько недель. Именно поэтому однокомнатные квартиры снимают чаще всего, а владельцы нередко повышают цены.

Медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Такое жилье обычно выбирают семьи, пары или люди, которым нужно отдельное рабочее пространство.

Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Несмотря на более высокую цену, этот вариант остается выгодным для больших семей или нескольких арендаторов, которые снимают жилье вместе.

В то же время статистика уже заключенных сделок свидетельствует, что реальная стоимость аренды часто ниже цен в объявлениях. Для однокомнатных квартир медианная цена составляет 9,8 тысячи гривен, а для двухкомнатных — 15,4 тысячи гривен.

Цены по районам

Самым дорогим районом для аренды жилья остается Приморский. Высокие цены объясняются близостью к морю, центру города и развитой инфраструктурой. Самое доступное жилье среди основных районов предлагается в Пересыпском районе. Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир составляет:

Приморский район — 18,8 тыс. грн;

Киевский — 12,5 тыс. грн;

Хаджибейский — 11 тыс. грн;

Пересипский — 8,5 тыс. грн.

Для двухкомнатных квартир цены следующие:

Приморский район — 22,5 тыс. грн;

Хаджибейский — 20 тыс. грн;

Киевский — 14 тыс. грн;

Пересипский — 10,5 тыс. грн.

Сколько стоит аренда дома

Аренда частного дома в Одессе требует значительно большего бюджета. В черте города медианная стоимость составляет 49,5 тысячи гривен в месяц, а средняя площадь такого жилья — 150 квадратных метров. В Одесской области арендовать дом дешевле. Медианная цена составляет 36,1 тысячи гривен в месяц, а средняя площадь — 120 квадратных метров. Таким образом, за пределами Одессы можно найти более дешевые варианты, хотя они, как правило, имеют меньшую площадь.

Как безопасно снять квартиру

Летний сезон в Одессе всегда вызывает всплеск спроса на недвижимость. Независимо от того, ищете ли вы жилье для отдыха или на длительный срок, аренда в «горячий» сезон имеет свои правила. Чтобы не наткнуться на мошенников и найти подходящий вариант, стоит придерживаться нескольких простых советов:

Избегайте подозрительно низких цен. Если квартира с евроремонтом у моря стоит вдвое дешевле рыночной стоимости — это классическая ловушка. Мошенники часто используют поддельные фото, чтобы выманить предоплату.

Никаких авансов до просмотра. Никогда не отправляйте "задаток" на карту только для того, чтобы забронировать квартиру или "зафиксировать очередь на просмотр". Настоящие арендодатели или агенты показывают жилье вживую или через видеосвязь до любых расчетов.

Проверяйте документы на жилье. Перед подписанием договора обязательно попросите владельца показать паспорт и правоустанавливающие документы на квартиру (выписка из реестра прав собственности, договор купли-продажи и т. п.). Если квартиру сдает риелтор, проверьте его полномочия.

Фиксируйте всё в договоре. Даже если вы снимаете жильё посуточно на несколько дней, минимальный договор или расписка — это ваша защита. Там должны быть чётко указаны: цена, срок аренды, сумма залога (депозита) и условия его возврата.

Обращайте внимание на детали инфраструктуры. Лето в Одессе — это жара и нагрузка на электросети. Убедитесь, что в квартире есть исправный кондиционер и бойлер (или колонка) для бесперебойного горячего водоснабжения. Также стоит уточнить наличие в доме генератора или альтернативных источников питания/воды на случай экстренных отключений.

Оценивайте местоположение рационально. Жилье в историческом центре или в Аркадии стоит дороже. Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на спальные районы (например, Таирова или Черемушки) — транспортное сообщение в городе позволяет быстро добраться до любой точки, а цены на аренду там значительно ниже.

Кроме того, важно пользоваться проверенными платформами с отзывами и оценками предыдущих гостей (если речь идет о посуточной аренде) или обращаться к сертифицированным риэлторам из известных агентств недвижимости.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе растет спрос на однокомнатные квартиры и студии. Все чаще люди выбирают компактные жилые помещения, которые проще содержать и которые можно выгодно сдавать в аренду.

Также Новини.LIVE писали, что на вторичном рынке недвижимости в Одессе больше всего выросла цена однокомнатных квартир — до около 47,5 тысячи долларов. Самыми дорогими остаются квартиры в Приморском районе.