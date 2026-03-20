Главная Одесса Рядом с Одесчиной самолеты НАТО: разведчики в Черном море

Дата публикации 20 марта 2026 11:55
Рядом с Одесской областью самолеты НАТО: разведчики в Черном море
Британский разведчик. Фото иллюстративное: jetphotos.com

Над Черным морем патрулирует британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. Он выполняет миссию сбора электронной информации, которая помогает отслеживать военные действия. Параллельно разведку ведет американский самолет Bombardier ARTEMIS II. Их маршруты пролегают вблизи украинского побережья Одесской области и оккупированных территорий. Такие полеты являются частью регулярных миссий союзников НАТО в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Разведка в море

Самолет Королевских ВВС Великобритании с позывным RRR7220 вылетел с авиабазы Уоддингтон и сейчас осуществляет разведку над Черным морем. Миссии RC-135 обозначают как Burning Wind или Misty Wind. Самолет оснащен сенсорами, которые позволяют обнаруживать, идентифицировать и определять местонахождение сигналов по всему электромагнитному спектру. Собранная информация передается широкому кругу потребителей через различные каналы связи.

Розвідка НАТО
Маршрут разведчика Британии. Фото: скриншот с Flightradar

Одновременно воздушной разведкой над регионом занимается американский самолет Bombardier ARTEMIS II. Он взлетел с румынского аэродрома "Михай Когелничану". Самолет ведет наблюдение над морем и вблизи побережья, в частности Одесской области, собирая информацию о военных объектах. Это касается Крыма, оккупированных территориях и юга РФ.

Розвідка НАТО
Маршрут разведчика ARTEMIS II. Фото: скриншот с Flightradar

США и другие союзники делятся полученными данными с Украиной почти в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на угрозы и планировать оборонительные действия. Это часть комплексного мониторинга, который охватывает украинские границы и прилегающие морские акватории.

Что известно о разведчиках

Самолет с позывным RRR7220 — это Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских Воздушных Сил Великобритании, который выполняет миссии электронной разведки и перехвата сигналов (SIGINT). Он оборудован сенсорами и антеннами для обнаружения, идентификации и геолокации радиосигналов, радиолокационных данных и других электронных излучений противника. RC-135W регулярно летает над Черным морем и прилегающими районами в рамках разведывательных миссий НАТО, собирая информацию о военных радарах, станциях связи и других системах оккупационных сил, а собранные данные передаются союзникам, включая Украину, для оперативного реагирования.

Американский Bombardier ARTEMIS II — это модифицированный Challenger 650, который способен проводить высокоточную разведку на расстоянии до 600 км. С текущей траектории самолет может фиксировать сигналы из районов Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет отслеживать российские радары, станции связи и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.

Атаки на Крым

Украинские воины регулярно наносят удары по временно оккупированному Крыму. Во время крайней атаки в Севастополе поражен инновационный центр "Гранит" и позиции российских военных. Центр "Гранит" ремонтирует и обслуживает комплексы ПВО, включая С-400, С-300, "Бук" и "Тор", формирующие основу обороны Крыма. Удары снижают способность врага контролировать воздушное пространство и влияют на его наступательные операции.

Параллельно поражены места пребывания российских военных в районе Стрелецкой бухты. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, удары носят системный характер и происходят почти ежедневно. Россия вынуждена постоянно восстанавливать ПВО и радиолокационные станции, тратя ресурсы на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Напомним, мы сообщали, что ночью, 17 марта, украинские Силы спецопераций поразили важные военные цели в оккупированном Крыму и в Запорожье. Под удар попали пункт управления ракетными комплексами и система ПВО. Также уничтожен склад боеприпасов российских войск. Удары нанесли ночью 17 марта.

Также мы писали о том, что утром 17 марта, в селе Тудора в Молдове, что на границе с Одесской областью, нашли фрагменты дрона со взрывчаткой. БпЛА вероятно пересек воздушное пространство из Украины, во время атаки РФ. Территорию оцепили, местных жителей эвакуировали, а саперы готовят контролируемый подрыв. Ситуация находится под полным контролем правоохранителей.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
