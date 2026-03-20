Поряд з Одещиною літаки НАТО: розвідники у Чорному морі

Британський розвідник. Фото ілюстративне: jetphotos.com

Над Чорним морем патрулює британський розвідувальний літак RC-135W Rivet Joint. Він виконує місію збору електронної інформації, яка допомагає відстежувати військові дії. Паралельно розвідку веде американський літак Bombardier ARTEMIS II. Їхні маршрути пролягають поблизу українського узбережжя Одещини та окупованих територій. Такі польоти є частиною регулярних місій союзників НАТО у регіоні.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Розвідка в морі

Літак Королівських ВВС Великобританії з позивним RRR7220 вилетів з авіабази Уоддингтон і зараз здійснює розвідку над Чорним морем. Місії RC-135 позначають як Burning Wind або Misty Wind. Літак оснащений сенсорами, які дозволяють виявляти, ідентифікувати та визначати місцезнаходження сигналів по всьому електромагнітному спектру. Зібрана інформація передається широкому колу споживачів через різні канали зв’язку.

Маршрут розвідника Британії. Фото: скриншот із Flightradar

Одночасно повітряною розвідкою над регіоном займається американський літак Bombardier ARTEMIS II. Він злетів із румунського аеродрому "Михай Когелнічану". Літак веде спостереження над морем і поблизу узбережжя, зокрема Одещини, збираючи інформацію про військові об’єкти. Це стосується Криму, окупованих територіях та півдню РФ.

Маршрут розвідника ARTEMIS II. Фото: скриншот із Flightradar

США та інші союзники діляться отриманими даними з Україною майже в реальному часі, що дозволяє оперативно реагувати на загрози та планувати оборонні дії. Це частина комплексного моніторингу, який охоплює українські кордони та прилеглі морські акваторії.

Що відомо про розвідники

Літак із позивним RRR7220 — це Boeing RC‑135W Rivet Joint Королівських Повітряних Сил Великої Британії, який виконує місії електронної розвідки та перехоплення сигналів (SIGINT). Він обладнаний сенсорами й антенами для виявлення, ідентифікації та геолокації радіосигналів, радіолокаційних даних та інших електронних випромінювань противника. RC‑135W регулярно літає над Чорним морем та прилеглими районами в межах розвідувальних місій НАТО, збираючи інформацію про військові радари, станції зв’язку й інші системи окупаційних сил, а зібрані дані передаються союзникам, включно з Україною, для оперативного реагування.

Американський Bombardier ARTEMIS II — це модифікований Challenger 650, який здатний проводити високоточну розвідку на відстані до 600 км. З поточної траєкторії літак може фіксувати сигнали з районів Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дає змогу відстежувати російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Атаки на Крим

Українські воїни регулярно завдають ударів по тимчасово окупованому Криму. Під час крайньої атаки у Севастополі уражено інноваційний центр "Граніт" і позиції російських військових. Центр "Граніт" ремонтує й обслуговує комплекси ППО, включно з С-400, С-300, "Бук" і "Тор", що формують основу оборони Криму. Удари знижує здатність ворога контролювати повітряний простір і впливає на його наступальні операції.

Паралельно уражено місця перебування російських військових у районі Стрілецької бухти. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удари мають системний характер і відбуваються майже щодня. Росія змушена постійно відновлювати ППО та радіолокаційні станції, витрачаючи ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі, 17 березня, українські Сили спецоперацій уразили важливі військові цілі в окупованому Криму та на Запоріжжі. Під удар потрапили пункт управління ракетними комплексами та система ППО. Також знищено склад боєприпасів російських військ. Удари завдали вночі 17 березня.

Також ми писали про те, що вранці 17 березня, в селі Тудора в Молдові, що на кордоні з Одещиною, знайшли фрагменти дрона зі вибухівкою. БпЛА ймовірно перетнув повітряний простір з України, під час атаки РФ. Територію оточили, місцевих мешканців евакуювали, а сапери готують контрольований підрив. Ситуація перебуває під повним контролем правоохоронців.